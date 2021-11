NBA: Το «Malice at the Palace» άλλαξε την ιστορία (vids)

Πριν από 17 χρόνια εκτυλίχθηκε η νύχτα που άλλαξε το ΝΒΑ και μαζί της τη ζωή (και την καριέρα) μιας χούφτας παικτών. Το «Malice at the Palace» είναι μέχρι σήμερα η πιο βίαιη βραδιά στην ιστορία του ΝΒΑ.

Το ονόμασαν «Malice at the Palace». Ο τίτλος είναι πιασάρικος. Επιβλητικός. Μία μετάφραση της λέξης «malice» είναι και η μοχθηρία. Εκείνο το βράδυ στο «σπίτι» των Ντιτρόιτ Πίστονς, πριν από 17 χρόνια συνέβη το γεγονός που άλλαξε μία για πάντα το ΝΒΑ. Και μία χούφτα από καριέρες παικτών.

Ένα ντοκιμαντέρ του Netflix - με τον ίδιο πιασάρικο τίτλο - που καταπιάνεται με το γεγονός, υποστηρίζει ότι ο τρικούβερτος καυγάς των Ρον Αρτέστ και Στίβεν Τζάκσον με τους φιλάθλους των Πιστονς, διέλυσε την τελευταία ελπίδα του Ρέτζι Μίλερ και των Ιντιάνα Πέισερς να φτάσουν σε ένα πρωτάθλημα.

Η αλήθεια είναι πως άλλαξε τη ζωή του Ρον Αρτέστ. Και του Στίβεν Τζάκσον. Όσα έγιναν στο γήπεδο είναι χιλιοπαιγμένα. Σχεδόν... χιλιοτραγουδισμένα. Το λάθος του Αρτέστ να καβαλήσει τις θέσεις των σχολιαστών και να φτάσει στην εξέδρα. Το λάθος άτομο που επέλεξε να χτυπήσει, αφού αποδείχτηκε ότι ο Μάικλ Ράιαν δεν ήταν εκείνος που πέταξε το αναψυκτικό στον Αρτέστ.

Το έκανε ο Τζον Γκριν. Ο οποίος κλήθηκε από τη δικαιοσύνη αρκετό καιρό μετά το συμβάν. Και τελικά τιμωρήθηκε με μία μικρή ποινή.

Για τον Αρτέστ ήταν η αρχή του τέλους στους Πέισερς. Και η ευκαιρία για μία φρέσκια αρχή. Και ένα πρωτάθλημα στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Στίβεν Τζάκσον έμελλε να γίνει ακτιβιστής. Παίζοντας παράλληλα μπάσκετ.

Η φασαρία είχε αντίκτυπο και στη ζωή και στην καριέρα του Ζερμέιν Ο' Νιλ. Του ανθρώπου που κατηγόρησε ευθέως τον Αρτέστ για όσα έγιναν. Αν και λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τότε συμπαίκτη του, χτυπώντας με απίστευτη δύναμη (και ενώ πρώτα γλίστρησε έναν πεταμένο αναψυκτικό στο παρκέ) έναν φίλαθλο που έφτασε μέχρι το παρκέ για να ζητήσει τα... ρέστα από τους παίκτες των Πέισερς.

Το τελικό ποινολόγιο γράφτηκε στην ιστορία. Ο τότε κομισάριος Ντέιβιντ Στερν ήθελε να μοιάζει αμείλικτος. Και να ταπεινώσει τα «κακά παιδιά» των Πέισερς.

Το φινάλε βρήκε τον Αρτέστ να ρωτάει - με παιδική αφέλεια - τον Τζάκσον αν θα βρουν τον μπελά τους. «Θα είμαστε τυχεροί αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη ημέρα», ήταν η απάντηση του Τζάκσον.

SUSPENSIONS

Ron Artest: 86

Stephen Jackson: 30

Jermaine O'Neal: 15

Ben Wallace: 6

Reggie Miller: 1

Billups: 1



