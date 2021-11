Κάρι: Έχει τα 9 τρίποντα σε ένα ματς για... πρωινό και γράφει ιστορία (vid)

O Στεφ Κάρι διέλυσε και τους Καβς με 40άρα στον καλύτερο τρίποντο μήνα της καριέρας του.

Δεν υπάρχουν αυτά που κάνει ο Στεφ Κάρι τη σεζόν που διανύουμε, οδηγώντας τους Ουόριορς στο κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ.

Ο ηγέτης των πολεμιστών σταμάτησε στους 40 πόντους στη νίκη επί των Καβς, σε ένα ματς που είχε 9 τρίποντα. Ο Στεφ έφτασε στην επίδοση αυτή για 38η φορά στην καριέρα του. Έτσι ο Κάρι από τον Απρίλη έχει παραπάνω ματς με τρίποντα (10) απ' 'οτι οποιοσδήποτε άλλος παίκτης σε όλη του την καριέρα. Αδιανόητο.

Ο Κάρι οδηγεί το Γκόλντεν Στέιτ από νίκη σε νίκη και θέλει να ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές και γιατί όχι με το φοβερό μπάσκετ που παίζουν φέτος οι Ουόριορς, ακόμη ένα πρωτάθλημα. Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του παιχνιδιού βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ακόμα δεν έχει βρεθεί ομάδα που μπορεί να τον σταματήσει.

