Καβαλίερς: Εκτός ο Μόμπλεϊ για 2 έως 4 εβδομάδες

Ο σούπερ rookie των Καβς αναμένεται να μείνει στα «πιτς» μέχρι και έναν μήνα εξαιτίας του τραυματισμού του στον αγκώνα.

Ο Έβαν Μόμπλε, τo rookie- διαμάντι των Κλίβελαντ Καβαλίερς που δεν... μασάει στο ξεκίνημα του ΝΒΑ, αναμένεται να μείνει εκτός παρκέ για 2 με 4 εβδομάδες εξαιτίας ενός τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός φόργουορντ αποχώρησε στην τρίτη περίοδο στην ήττα από τους Σέλτικς με 92-98 και δεν επέστρεψε στο παρκέ. Μετά από εξέταση διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αγκώνα του και πρόκειται να απουσιάσει για ένα διάστηκα από την αγωνιστική δράση.

Ο Μόμπλεϊ θα ξεκινήσει άμεσα μία σειρά από θεραπείες και η εξέλιξη της κατάστασής του θα αξιολογείται στην πορεία.

