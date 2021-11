O Σβαρτζενέγκερ εξήγησε γιατί συνεργάστηκε με τον Λεμπρόν για να φτιάχνουν τεκίλα!

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ είναι συνεργάτες πλέον σε γνωστό brand τεκίλας.

Ο ένας θρύλος του ΝΒΑ που συνεχίζει να μαγεύει στα παρκέ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Ο άλλος ηθοποιός ταινιών δράσης και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ είναι συνέταιροι σε γνωστό brand τεκίλας με την επωνυμία Lobos 1707. Mπήκαν παρέα στο brand στο 2020 και μίλησαν για την αγάπη τους για το συγκεκριμένο είδος ποτού. Μαζί τους και οι Άντονι Ντέιβις, Ντρέιμοντ Γκριν και ο Ριτς Πολ, ο ατζέντης του ΛεΜπρόν.

«Αγαπώ τους ανθρώπους και την κουλτούρα του Μεξικό. Ένα από τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο στην Lobos 1707 ειναι η σημαντικότητα στο να τιμήσεις κάθε άτομο που βοηθά για να παραχθεί το προιόν. Από τους ανθρώπους που του οινοπνευματοποιείου μέχρι εκείνους που τα βάζουν στο μπούκαλι και όλους τους ενδιάμεσους», ανέφερε ο Terminator.

«Ήξερα από την πρώτη στιγμή που ήπια την Lobos 1707 Tequila πως ήταν ξεχωριστή. Έμαθα περισσότερα για το ιστορία του brand και την ομάδα που ηγείται της παραγωγής και κατάλαβα πως ήθελα να γίνω μέρος της. Η Lobos 1707 έχει να κάνει με τη δύναμη της ομάδας, με τη δύναμη να φέρνεις ανθρώπους κοντά. Μοιραζόμαστε το πάθος και τις αξίες μας. Λατρεύω να πίνω τεκίλα με τους φίλους μου και θέλαμε μια μάρκα που να μας εμπνέει», είπε ο «Βασιλιάς» από την πλευρά του.

LeBron James Partners with Lobos Tequila 1707 Alcohol Brand: NBA star LeBron James expanded his investment portfolio by investing in the Mexican-Spanish tequila brand, Lobos 1707.Lobos 1707 was founded by Diego Osorio, chief creative officer, and Dia… https://t.co/YhDX0bwiV5 pic.twitter.com/WxjNZjEDLz