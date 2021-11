Έντουαρντς: Ο... λύκος ωρίμασε και δαγκώνει φέτος (vid)

Ο απολαυστικός Άντονι Έντουαρντς έχει ανέβει επίπεδο φέτος στη Μινεσότα και αφήνει υποσχέσεις πως μπορεί να γίνει superstar στο μέλλον.

Η περσινή σεζόν ήταν η πρώτη του Έντουαρντς στο ΝΒΑ. Ο εντυπωσιακός dunker μας συστήθηκε με πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του και μερικές φορές δεν μπορούσε να τιθασεύσει τον ενθουσιασμό του.

Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, ζώντας μια εκτόξευση σε όλες τις κατηγορίες και παίζοντας με μεγάλη αυτοπεποίθηση.Το Gazzetta γράφει για τη μεγάλη ελπίδα των Τίμπεργουλβς που στοχεύει να εξελιχθεί σε superstar.

5th youngest in @NBA history to drop 45+ (via @statmuse) pic.twitter.com/qkyrmJUzen