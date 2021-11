Ντουράντ: Η πιο εύστοχη 30άρα της καριέρας του με 11/12 σουτ (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε παπάδες κόντρα στους Μάτζικ, τελειώνοντας με 11/12 σουτ.

Συνεχίζει να προκαλεί τρόμο στη λίγκα με τις εμφανίσεις του ο Κέβιν Ντουράντ. Ούτε οι Μάτζικ γλίτωσαν από τις ορέξεις του KD, αφού ο ηγέτης των Νετς, τελείωσε την αναμέτρηση με 11/12 σουτ εντός πεδιάς.

Το Ορλάντο δεν είχε τρόπο να σταματήσει τον Κέβιν, ο οποίος σκόραρε όπως ήθελε και από όπου ήθελε στην εύκολη νίκη της ομάδας του. Αυτό το 92% εντός πεδιάς (11/12) είναι και το κορυφαίο ποσοστό της καριέρας του σε 30άρα (σε 320 ματς).

Ο KD βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να επιστρέψει στον θρόνο του ΝΒΑ, εκεί όπου λείπει από το 2018 όταν είχε πάρει πρωτάθλημα με τους Ουόριορς, αλλά και το βραβείο του MVP των τελικών.

