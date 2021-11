Σακίλ και Μπάρκλεϊ υπέρ Γιόκιτς: «Όταν με χτυπάς, μην μου γυρνάς την πλάτη γιατί σου έρχομαι» (vid)

Οι Σακίλ Ο' Νιλ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ πήραν ξεκάθαρα το μέρος του Νίκολα Γιόκιτς όσον αφορά το επεισόδιο που είχε με τον Μαρκίφ Μόρις στη διάρκεια του αγώνα Νάγκετς-Χιτ.

Όπως είναι γνωστό ο Σέρβος σέντερ έσπρωξε τον Μόρις μετά το «ύπουλο» χτύπημα που δέχθηκε, με αποτέλεσμα το ΝΒΑ να ανακοινώσει και τις ποινές σε όλους τους εμπλεκόμενους. Πάντως οι δύο θρύλοι του ΝΒΑ πήραν ξεκάθαρα το μέρος του Νίκολα Γιόκιτς!

«Πρώτα απ' όλα όταν με χτυπάς, μην γυρίζεις από την άλλη. Μην γυρίσεις γιατί σου έρχομαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό που έκανε ο Γιόκιτς. Ίσα-ίσα που μου άρεσε κιόλας» σχολίασε ο Σακίλ, ενώ ο Μπάρκλεϊ, είπε: «Ο Μόρις το ξεκίνησε και ο Γιόκιτς απάντησε. Κοίτα να δεις. Αν με χτυπήσει, το καλό που σου θέλω μην μου γυρίσει μετά την πλάτη γιατί σου έρχομαι!»

"When you hit me, don't turn ya head cuz it's coming."@SHAQ and Chuck react to Nikola Jokic's and Markieff Morris' altercation. pic.twitter.com/L1rsjtZgOT