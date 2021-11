Αντετοκούνμπο: «Έδωσα υπογεγραμμένα παπούτσια στον πρόεδρο Μπάιντεν, ελπίζω να του κάνουν» (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περιέγραψε με τον... δικό του, μοναδικό, τρόπο την εμπειρία του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έζησε ένα ακόμα μεγάλο όνειρο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Μετά τον τίτλο με τους Μιλγουόκι Μπακς και τις ουκ ολίγες ατομικές διακρίσεις στο ΝΒΑ (δύο φορές MVP regular season, μία φορά MVP στους τελικούς και μία φορά MVP σε All Star Game) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου όπου τον υποδέχθηκε μαζί με τους συμπαίκτες του στους Μιλγουόκι Μπακς ο Τζον Μπάιντεν .

Πώς έζησε ο ίδιος τα όσα έγιναν στην Ουάσινγκτον λίγο μετά την επίσκεψη της ομάδας του στο Οβάλ Γραφείο; «Ήταν μία απίστευτη εμπειρία. Πήγα σε διαφορετικά δωμάτια, σε διαφορετικά γραφεία, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο, ο οποίος μου έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα, του έδωσα εγώ υπογεγραμμένα παπούτσια. αλλά δεν ήξερα το μέγεθος παπουτσιών που φοράει οπότε του έδωσα το 17,5 , ελπίζω να του κάνουν» έλεγε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο και συνέχιζε:

«Έπειτα ανέβηκα στο podium και μίλησα ομάδα και την εμπειρία μου από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο κύριος πρόεδρος ήξερε τα πάντα για εμάς και το σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείς ως δεδομένο. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και η ζωή κυλάει τόσο γρήγορα. Παίξαμε ένα ματς χθες και ακολουθεί ένα ματς αύριο και ποτέ δεν έχεις την ευκαιρία να κάτσεις κάτω και να εκτιμήσεις αυτές τις στιγμές. Αυτό ακριβώς κάνω και εκτιμώ αυτές τις στιγμές, που είμαι μέσα σε αυτή τη στιγμή. Κοιτάζω, παρατηρώ τα πάντα ώστε να μπορώ να τα λέω στα παιδιά μου σε 20 χρόνια από τώρα. Ελπίζω βέβαια να ξανάρθω εδώ ξανά. Ήταν μία απίστευτη εμπειρία και...πήρα μπάλα από τον πρόεδρο ρε φίλε!»

Sound ON 🔊 @Giannis_An34 recaps an unforgettable day at The @WhiteHouse. pic.twitter.com/I2LQ0XT7wk