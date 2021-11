Θανάσης Αντετοκούνμπο: Υπέγραψε μπάλα για τον Μπάιντεν (vid)

O Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε ένα ιδιαίτερο δώρο για τον Τζο Μπάιντεν.

O Tζο Μπάιντεν φιλοξένησε τους πρωταθλητές Μπακς στον Λευκό Οίκο και υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μίλησε για τις θυσίες των γονιών του όλα αυτά τα χρόνια που τον βοήθησαν να πάρει δαχτυλίδι στο ΝΒΑ.

Μαζί με τον Greek Freak ήταν και ο αδερφός του, Θανάσης, ο οποίος αρχικά φωτογραφήθηκε με τον Γιάννη μέσα στον Λευκό Οίκο και μετά το τέλος της εκδήλωσης, είχε ένα δωράκι στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Υπέγραψε μια μπάλα, η οποία προορίζεται για τον Μπάιντεν.

Δείτε το video

What is that, @Thanasis_ante43?



“A signed basketball from the @POTUS.” pic.twitter.com/XQbo7QuPzK