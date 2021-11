Κάρι: «Θέλω να παίζω 48 λεπτά, πάντα μου προκαλεί έκπληξη όταν βγαίνω»

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σαρώνουν με ρεκόρ 7-1. Ο Στεφ Κάρι διανύει μία καλή σεζόν, αλλά πάντα θα θέλει να παίζει όσο πιο πολύ μπορεί!

Ο Στεφ Κάρι θέλει να είναι στο παρκέ. Αν μπορούσε, θα έπαιζε και στα 48 λεπτά κάθε αγώνα. Ο Στιβ Κερ έχει διαφορετική άποψη και θέλει να ξεκουράζει τον σταρ του. Ειδικά στις αναμετρήσεις των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς που το τελικό αποτέλεσμα έχει κριθεί.

«Αυτή τη στιγμή κερδίζουμε. Βρισκόμαστε νωρίς στη σεζόν», είπε ο Κάρι και συνέχισε: «Θέλω να παίζω 48 λεπτά. Πάντα μου προκαλεί έκπληξη όταν βγαίνω έξω», αναφερόμενος στο γεγονός πως ο Κερ τον αποσύρει νωρίτερα απ' το αναμενόμενο.

Συνήθως ο Κάρι (25.8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6.8 ασίστ φέτος σε 8 αγώνες) μένει στο παρκέ σε ολόκληρα δωδεκάλεπτα, στο πρώτο και στο τρίτο, ενώ στο δεύτερο και στο τέταρτο επιστρέφει στο παρκέ στα μέσα κάθε περιόδου.

Έτσι ξεκίνησε η σεζόν, ωστόσο ο Κερ τον στέλνει στον πάγκο στα μέσα των δωδεκαλέπτων που υποτίθεται ότι πρέπει να παίξει 12 λεπτά, για λόγους συντήρησης και ξεκούρασης.

“I wanna play 48 minutes. I’m always surprised when I come out."



Stephen Curry on Steve Kerr subbing him out earlier than expected in recent games.https://t.co/5Mdq48fy99