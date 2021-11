Ίρβινγκ: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν αλλάζει το νόμο για τον εμβολιασμό

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς εξήγησε ότι δεν θα αλλάξει το νόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, κάτι που σημαίνει ότι οι ελπίδες να επιστρέψει ο Καϊρί Ίρβινγκ εξαφανίστηκαν!

Η εκλογή του νέου δημάρχου στη Νέα Υόρκη, έφερε την ελπίδα στους Μπρούκλιν Νετς. Πως ο νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό θα αλλάξει και ο Καϊρί Ίρβινγκ θα καταφέρει να αγωνιστεί στο ΝΒΑ!

Μόνο που ο Έρικ Άνταμς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1/1/2022 ήταν ξεκάθαρος. Ο νόμος δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί, εξήγησε ο δήμαρχος στο CNN. Παράλληλα, έριξε το... μπαλάκι στο ΝΒΑ και στον Ίρβινγκ, προκειμένου να βρουν μία λύση.

Το ΝΒΑ δεν έχει καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στους παίκτες (το έχει κάνει σε όλους τους άλλους που εμπλέκονται με τους αγώνες).

Ωστόσο, η Νέα Υόρκη είναι μία από τις πολιτείες που έχει κάνει δια νόμου υποχρεωτική τουλάχιστον τη μία δόση του εμβολίου. Κάτι που σημαίνει ότι ο αρνητής Καϊρί Ίρβινγκ θα μπορούσε να αγωνιστεί μόνο στις αναμετρήσεις εκτός Νέας Υόρκης (και σε όποια άλλη πόλη υπάρχει σχετικός νόμος, όπως για παράδειγμα στο Σαν Φρανσίσκο).

Οι Μπρούκλιν Νετς αποφάσισαν να αφήσουν τον Ίρβινγκ εκτός ομάδας, προκειμένου να διατηρήσουν την ηρεμία. Και η ελπίδα που δημιουργήθηκε με την αλλαγή δημάρχου, αποδείχτηκε μη αληθινή. Κάτι που σημαίνει ότι είτε ο Ίρβινγκ θα αλλάξει γνώμη για τον εμβολιασμό, είτε οι Νετς θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά το ενδεχόμενο της ανταλλαγής του.

New NYC Mayor elect Eric Adams on #CNN, when he was asked about #Nets star Kyrie Irving and the city's Covid-19 vaccine mandates: "New York is not going to change their rules. It’s up to the #NBA and Kyrie Irving to work something out.”