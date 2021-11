Αντετοκούνμπο: «Βασιλιάς» στις βολές, καλύτερος απ' τον Μίντλετον στα τρίποντα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε σόου στην προπόνηση των Μιλγουόκι Μπακς. Ανακηρύχθηκε «βασιλιάς» σε ένα παιχνίδι με ελεύθερες βολές, ενώ όταν έμαθε ότι έχει καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα απ' τον Κρις Μίντλετον πανηγύρισε!

Στην προπόνηση οι Μιλγουόκι Μπακς περνάνε καλά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε σε ένα παιχνίδι με ελεύθερες βολές και μόλις ο Τζάστιν Ρόμπινσον αστόχησε σε μία, ο Giannis άρχισε να πανηγυρίζει!

Και με το δίκιο του. Μόλις είχε κερδίσει στο παιχνίδι που είχε στηθεί. Πήγε στον πίνακα με τα αποτελέσματα και πάνω απ' τα αρχικά (GA) έβαλε ένα στέμμα! Ανακηρύχθηκε βασιλιάς!

Ένα μέλος του επιτελείου τον ενημέρωσε ότι πριν απ' το ματς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το ποσοστό του στα τρίποντα ήταν ελάχιστα ψηλότερο απ' του Κρις Μίντλετον. Και ο Greek Freak είχε μία δεύτερη ευκαιρία να το γιορτάσει βγάζοντας μία πελώρια κραυγή.

"Before the Detroit game, your three-point percentage was higher than Khris'."



Giannis is coming for Khris in the 3PT title. 🤣 pic.twitter.com/tjSP5rBun6