Ντερόν Ουίλιαμς: Φοράει τα γάντια του μποξ ο πρώην All-Star του NBA

Μια νέα αθλητική ζωή φαίνεται πως ανοίγεται για τον 37χρονο Ντερόν Ουίλιαμς, τον τρεις φορές All Star του NBA και δις χρυσό ολυμπιονίκη με την Team USA. Αυτή του πυγμάχου!

Έπειτα από μια σημαντική καριέρα στα αμερικανικά παρκέ, ο παλαίμαχος γκαρντ (1.91μ.) είναι έτοιμος να φορέσει τα γάντια του μποξ, καθώς στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να συμμετάσχει σε αγώνα πυγμαχίας, όπως μετέδωσε σχετικά ο Shams Charania του The Athletic.

Ως πιθανός αντίπαλος του Ουίλιαμς στην επικείμενη «μάχη» του στο ρινγκ, παρουσιάζεται ο 38χρονος θρύλος του NFL, Φρανκ Γκορ. Μια αναμέτρηση μεταξύ δύο επιτυχημένων αθλητών, ο καθένας στον... τομέα του φυσικά. Το βέβαιο είναι πως ένα αγώνας μποξ θα είναι ιδιαίτερη και σίγουρα όχι συνηθισμένη εμπειρία και για τους δύο.

Ο Ντερόν αγωνίστηκε στο ΝΒΑ από το 2005 έως το 2017, σκοράροντας συνολικά στην καριέρα του περισσότερους από 13.800 πόντους. Το όνομα του συνδέθηκε κυρίως με τους Γιούτα Τζαζ (2005-2011) καθώς και τους Μπρούκλιν Νετς (2011-2015), ενώ με την Ενθική Ομάδα των ΗΠΑ πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο (2008) και του Λονδίνου (2012).

