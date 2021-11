Σίξερς: Επαφή Μόρεϊ με Σίμονς, ανέτοιμος να επιστρέψει δήλωσε ο Αυστραλός

Οι Σίξερς επιχειρούν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές για την επιστροφή του Μπεν Σίμονς, όμως ο Αυστραλός εξακολουθεί να επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα.

Το σίριαλ του Μπεν Σίμονς όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά αποκτά καθημερινά επεισόδια. Στο πιο... φρέσκο, ο πρόεδρος των Σίξερς, Ντάριλ Μόρεϊ επικοινώνησε με τον Αυστραλό, ο οποίος δεν κάνει ούτε προπονήσεις με την ομάδα της Φιλαντέλφια.

Η επαφή βρήκε για μία ακόμη φορά την πόρτα... κλειστή. Ο Σίμονς εδώ και καιρό επικαλείται την πνευματική ανετοιμότητά του, κάτι που επανέλαβε και στον Μόρεϊ, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να αναζητεί βοήθεια από ειδικούς.

Η σεζόν τρέχει ήδη την τρίτη εβδομάδα της και ο Σίμονς όχι μόνο δεν έχει πιθανή ημερομηνία επιστροφής, αλλά ακόμη και το ενδεχόμενο της ανταλλαγής του φαντάζει - αυτή τη στιγμή - μακρινό.

Η σχέση του Σίμονς με τους Σίξερς έχει περάσει από... σαράντα κύματα τους τελευταίους μήνες και άκρη δεν λέει να βρεθεί. Ο Σίμονς ζητούσε απεγνωσμένα trade καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού (έχοντας διακόψει κάθε επαφή με άπαντες στην ομάδα), το οποίο εν τέλει δεν ευδοκίμησε και δείχνει να έχει... ξεμείνει στο ρόστερ των Σίξερς.

Επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά το πρώτο απρόοπτο δεν άργησε να συμβεί, με τον Ντοκ Ρίβερς να τον διώχνει λόγω της συμπεριφοράς του!

76ers president Daryl Morey approached Ben Simmons today about returning to game action, sources tell @ShamsCharania.



Simmons said he is not yet mentally ready to play and is continuing to seek professional help.



There is no timetable on his return. pic.twitter.com/ecGopWeDXI