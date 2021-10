Σίξερς: Ο Σίμονς ενημέρωσε πως πως δεν νιώθει έτοιμος να παίξει

Το σίριαλ με τον Μπεν Σίμονς συνεχίζεται με νέο επεισόδιο. Ο νεαρός φόργουορντ ενημέρωσε τον προπονητή του και τους συμπαίκτες του πως δεν αισθάνεται πνευματικά έτοιμος να αγωνιστεί!

Όπως μετέδωσε ο Shams Charania, ο Μπεν Σίμονς συνομίλησε με τον προπονητή του στους Φιλαντέλφια Σίξερς, Ντοκ Ρίβερς, και τους συμπαίκτες του, συμπεριλαμβανομένου και του σούπερσταρ, Τζοέλ Εμπίντ, αναφορικά με τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα εντός της ομάδας.

Ο 25χρονος Αμερικανός, πάντως, τους ενημέρωσε ότι στην παρούσα φάση δεν αισθάνεται έτοιμος σε πνευματικό επίπεδο, ώστε να επιστρέψει στην ενεργό δράση άμεσα.

Θυμίζουμε, άλλωστε, πως η σχέση του Σίμονς με τους Σίξερς έχει περάσει από... σαράντα κύματα τους τελευταίους μήνες και άκρη δεν λέει να βρεθεί. Ο Σίμονς ζητούσε απεγνωσμένα trade καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού (έχοντας κόψει κάθε επαφή με άπαντες στην ομάδα), το οποίο εν τέλει δεν ευδοκίμησε και δείχνει να έχει... ξεμείνει στο ρόστερ των Σίξερς.

Πρόσφατα μεν επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά το πρώτο απρόοπτο δεν άργησε να ξεσπάσει, με τον Ρίβερς να τον διώχνει λόγω της συμπεριφοράς του!

