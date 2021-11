Μπουλς: Με... άρωμα Τζόρνταν η city edition φανέλα των ταύρων

Η νέα φανέλα των Μπουλς θυμίζει την ένδοξη εποχή της ομάδας με τον Μάικλ Τζόρνταν στο παρκέ.

Φέτος οι Μπουλς παρουσιάζονται ανανεωμένοι και έχουν μεγάλες βλέψεις, μετά την απόκτηση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και του Λόνζο Μπολ. Το ξεκίνημα τους, τους επιτρέπει να αισιοδοξούν, αφού βρίσκονται στο 5-1, παίζοντας όμορφο μπάσκετ.

Οι... ταύροι αποκάλυψαν τις εντυπωσιακές city edition φανέλες, οι οποίες είναι επηρεασμένες από την εποχή που μεγαλουργήσε με την ομάδα ο GOAT Μάικλ Τζόρνταν.

Η εμφάνιση είναι ίδια με αυτή που φορούσε ο Αir σαν rookie, την πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ, το 19884-85, ενώ το εντυπωσιακό σορτσάκι με τις ρίγες, θυμίζει τη φανέλα των Μπουλς απο την αγωνιστική περίοδο 1997-98, τότε που πανηγύρισαν το έκτο πρωτάθλημα τους και το δεύτερο three-peat. Η εμφάνιση αυτή σίγουρα προκαλεί τρόμο σε κάθε αντίπαλο.

Σίγουρα οι λάτρεις του Σικάγο θα... τρελαθούν με τη συγκεκριμένη φανέλα.

