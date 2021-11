Ντουράντ για την αποβολή του: «Θέλω τα credits, ξύπνησα την ομάδα μου»! (vid)

Μετά από την αποβολή του Κέβιν Ντουράντ, οι Νετς έκαναν σερί 11-0 και «καθάρισαν» το ματς με τους Πίστονς ενώ ο KD ζήτησε τα credits που του... αναλογούν για την περίσταση.

Οι Νετς επικράτησαν των Πίστονς με 117-91 ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε triple double με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ ισοφαρίζοντας τον Λάρι Μπερντ με 59 στο παιχνίδι όπου ο Κέβιν Ντουράντ αποβλήθηκε αφού έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο του Κέλι Ολίνικ.

Με τον δείκτη του σκορ στο 72-85, οι Νετς έκαναν σερί 11-0 έπειτα από την αποβολή του KD για το 72-96 και «καθάρισαν» ουσιαστικά το ματς με το Ντιτρόιτ. «Θέλω τα εύσημα! Ξύπνησα την ομάδα μου» εξήγησε αστειευόμενος ο Κέβιν Ντουράντ πριν παραδεχτεί πως η απόδοση του Χάρντεν δεν ήταν έκπληξη.

Kevin Durant on his ejection:



"I want to take credit and say I ignited my team" 😂 pic.twitter.com/V10W9JZH2m