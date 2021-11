Ο Ντουράντ έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο του Ολίνικ και αποβλήθηκε (vid)

O Κέβιν Ντουράντ... πρόλαβε να αγωνιστεί 27 λεπτά απέναντι στους Πίστονς, αφού έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο του Κέλι Ολίνικ και αποβλήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.

Οι Νετς επικράτησαν των Πίστονς με 117-91, χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Τζέιμς Χάρντεν ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ισοφαρίζοντας τον Λάρι Μπερντ στην 7η θέση της λίστας των All-Time Triple-Doubles με 59, ωστόσο ο αγώνας σημαδεύτηκε από την αποβολή του Κέβιν Ντουράντ.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Κέλι Ολίνικ, ο KD του έριξε... αγκωνιά στο πρόσωπο και αποβλήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ στην τρίτη περίοδο, αφού προηγουμένως σημείωσε 23 πόντους με 10/13 σουτ εντός πεδιάς και 5 ασίστ.

Εξάλλου, στο προηγούμενο ματς των Νετς με τους Πέισερς, οι διαιτητές του αγώνα παραδέχτηκαν πως ο Ντουράντ έπρεπε να αποβληθεί όταν πέταξε τη μπάλα στο κοινό.

Ο ίδιος πάντως ζήτησε τα... εύσημα για την αποβολή του.

Kevin Durant : 23 points on 10-13 shooting, 1-1 from 3, 2-3 from the FT line & 5 assists in 27 minutes (Got ejected in the 3rd quarter for throwing an elbow at Kelly Olynyk) pic.twitter.com/dSgchZlyml