Απόδραση των Χιτ από το Λος Άντζελες, εκτός έδρας νίκες για Τίμπεργουλβς και Πίστονς

Ματσάρα έγινε στο Λος Άντζελες, με τους Χιτ να κερδίζουν τους γηπεδούχους Κλίπερς με 120-119. Τίμπεργουλβς και Πίστονς έφυγαν με νίκες από Μπρούκλιν και Μέμφις αντίστοιχα, ενώ οι Νικς επικράτησαν των Γουίζαρντς.

Λος Άντζελες Κλίπερς - Μαϊάμι Χιτ 119-120

Οι Μαϊάμι Χιτ ήταν οι μεγάλοι νικητές στο Λος Άντζελες κόντρα στους Κλίπερς έχοντας στηριχθεί στο εξαιρετικό τρίτο 12λεπτο και στο επιμέρους 37-24 με το οποίο έλεγξαν το ματς. Βέβαια οι γηπεδούχοι Κλίπερς είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη αλλά το σουτ που επιχείρησε ο Καουάι Λέοναρντ δεν βρήκε στόχο. Καλύτερος για τους νικητές ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο έχοντας 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ οι Νόρμαν Πάουελ και Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσαν από 21 και 17 πόντους αντίστοιχα. Για την ομάδα του Λος Άντζελες ο Χάρντεν είχε 29 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο... μοιραίος Λέοναρντ άλλους 27 πόντους με 10/21 εντός παιδιάς.

Μέμφις Γκρίζλις - Ντιτρόιτ Πίστονς 106-114

Στο Μέμφις οι Πίστονς στηρίχθηκαν στο καλό πρώτο ημίχρονο όπου προηγήθηκαν με 58-48 και έκτοτε διατήρησαν την διαφορά στα ίδια επίπεδα έως και το τέλος του αγώνα. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ ήταν εκείνος που έβαλε στο τέλος την υπογραφή του σημειώνοντας τους 19 από τους 33 συνολικά πόντους στην 4η και τελευταία περίοδο, έχοντας 12/20 εντός παιδιάς, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ο Αϊζάια Στιούαρτ είχε άλλους 26 πόντους και 14 ριμπάουντ για λογαριασμό των νικητών ενώ για τους Γκρίζλις ξεχώρισαν οι Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ (21π., 4ριμπ.), Τζα Μοράντ (18π., 10ασ., 5ριμπ.) και Σέντρικ Κάουαρντ (17π., 3/6τρ.)

Νιου Γιορκ Νικς - Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-102

Με τον Καρλ Άντονι Τάουνς να κάνει την διαφορά, οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν στο... ρελαντί των Γουίζαρντς εντός έδρας με 119-102. Ο Δομινικανός φόργουορντ/σέντερ σημείωσε season high με τους 33 πόντους που πέτυχε οδηγώντας τους Νεοϋορκέζους στο 4/4 στο «Madison Square Garden» από το ξεκίνημα της σεζόν. Στα 30 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 9/12 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 τάπες. Επίσης άλλοι έξι παίκτες των Νικς ήταν διψήφιοι και δη οι Μπράνσον (16π., 9ασ.), Ανουνόμπι (16π., 6ριμπ.), Κλάρκσον (15π.), Χαρτ (12π., 10ριμπ., 5ασ.), Σάμετ (11π.) και Μπρίτζες (10π.) Για την ομάδα της Ουάσινγκτον ξεχώρισαν οι Σαρ (19π.), Κουλιμπαλί (15π.) και Τζορτζ (15π.)

Μπρούκλιν Νετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 109-125

Ο Τζούλιους Ραντλ έκλεψε την παράσταση στο Μπρούκλιν και με triple double έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη επί των Νετς με 125-109! Με τον Άντονι Έντουαρντς να παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού, ο Ραντλ έκανε... όλες τις δουλειές στο παρκέ έχοντας 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Πρώτος σκόρερ ωστόσο ήταν ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο με 25 πόντους και 6/13 τρίποντα, ενώ αξιοπρόσεκτη ήταν και η παρουσία των Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (22π.) και Ναζ Ριντ (21π.) Για το Μπρούκλιν που έπαιξε χωρίς τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ για προσωπικούς λόγους, ο Καμ Τόμας πέτυχε 25 πόντους ενώ ο Νικ Κλάξτον είχε άλλους 19 πόντους.