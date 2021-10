Μάβερικς - Κινγκς: Φοβερή ασίστ ολόκληρου γηπέδου ο Ντόντσιτς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς με μια έξοχη ασίστ από την μια μπασκέτα στην άλλη, έδωσε έτοιμο καλάθι στον Πάουελ.

Δεν σταματούν τα... μαγικά του Σλοβένου σταρ ούτε κόντρα στους Κινγκς. Ο Ντόντσιτς είδε την κίνηση του Πάουελ και του πέταξε μια υπέροχη πάσα ολόκληρου γηπέδου, δίνοντας του δύο πολύ εύκολους πόντους.

Απολαύστε την πάσα του ηγέτη του Ντάλας

Luka to Powell from the restricted circle on the opposite end 🤯



Watch the @dallasmavs host SAC on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/hu2DZuXZ1X