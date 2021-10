Αντεμπάγιο: Στην οροφή της FTX Arena το banner για το χρυσό στο Τόκιο (vid)

Οι Χιτ ύψωσαν banner στην οροφή της Arena για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του Μπαμ Αντεμπάγιο.

Το Μαϊάμι κρεμά banner στην οροφή για να τιμήσει τους παίκτες της που κερδίζουν χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς. Στο ματς κόντρα στους Χόρνετς, ήρθε η σειρά του Μπαμ Αντεμπάγιο να ανεβαίνει ψηλά, αφού ο σέντερ της ομάδας ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με την Team USA στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Έτσι έγινε ο πέμπτης παίκτης στην ιστορία των Χιτ με τη συγκεκριμένη τιμή, αφού πριν από αυτά τα banners τους είχαν οι Αλόνζο Μούρνινγκ, Τιμ Χάρνταγουεϊ, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντουέιν Ουέιντ. «Αποστολή εξετελέσθη» είπε ο Μπαμ όταν είδε το banner του στην οροφή του γηπέδου.

Δυο συμπαίκτες του Αντεμπάγιο, ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Κάιλ Λάουρι έχουν κερδίσει χρυσά σε Ολυμπιακούς με τις ΗΠΑ, όμως δεν έχουν τα δικά τους banners, αφού δεν αγωνιζόντουσαν στο Μαϊάμι όταν πάτησαν στην κορυφή του βάθρου.

Captain Bamerica is in the rafters forever. What a moment for Gold Medalist @Bam1of1! 🥇🇺🇸



(muted for music rights reasons... sorry y'all) pic.twitter.com/gWk7dkZEb9