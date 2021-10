Xάρντεν: Παλιά του τέχνη... κόσκινο στις βολές (vid)

O Tζέιμς Χάρντεν θυμήθηκε τα... παλιά κόντρα στους Πέισερς, δείχνοντας πως δεν έχει ξεχάσει την τέχνη να κερδίζει βολές.

Το ΝΒΑ έκανε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς του, θέλοντας να βοηθήσει τους αμυντικούς και να σταματήσει τις πολλές βολές που έπαιρναν οι επιθετικοί, εκμαιεύοντας φάουλ.

Ένας από τους παίκτες που είχε τον τρόπο του να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας ήταν και ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος συχνά πυκνά έκανε την προσποίηση την οποία...έτρωγε ο αμυντικός και στη συνέχεια, έπεφτε επίτηδες πάνω του, κερδίζοντας το φάουλ. Αυτό ήταν το σήμα κατατεθέν του σχεδόν σε κάθε ματς φυσικά μαζί με το stepback τρίποντο.

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη είδε τον Χάρντεν να δυσκολεύεται πολύ να πάει στη γραμμή των βολών. Στην τρέχουσα σεζόν ο Χάρντεν είχε πάει μόλις 15 φορές (σε πέντε ματς, με 14/15) στη γραμμή. Και σε κανένα ματς δεν έχει εκτελέσει παραπάνω από 4 (4/4, 3/4, 1/1, 3/3, 3/3). Κάτι που έχει να εμφανιστεί από το 2011, όταν ακόμα ήταν στην Οκλαχόμα. Τον Μάρτιο του 2011 ο Χάρντεν είχε κάνει πέντε διαδοχικά ματς με λιγότερες από πέντε ματς.

Harden had 15 free-throw attempts in his last five games.



Tonight: 16-of-19 free throws made pic.twitter.com/iaXo0dn6PG