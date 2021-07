NBA: Νέοι κανονισμοί για τα φάουλ που «στοχεύουν» τον Χάρντεν! (pic)

Το ΝΒΑ φέρνει στο προσκήνιο νέους κανόνες με σκοπό να μειώσει στο μέτρο του δυνατού τα φάουλ που κερδίζουν... τεχνηέντως οι παίκτες και προέρχονται ουσιαστικά από... μη μπασκετικές ενέργειες.

Νέα... ήθη κι έθιμα αναμένεται να εφαρμοστούν τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, αναφορικά με το πως θα σφυρίζονται πλέον τα φάουλ. Η λίγκα θέλει να μειώσει τις... μη μπασκετικές κινήσεις που χρησιμοποιούνται από τους παίκτες, στην προσπάθεια τους να εκμαιεύσουν ένα φάουλ.

Ουσιαστικά το NBA θέλει να αποθαρρύνει τους παίκτες που, για παράδειγμα, αλλάζουν ξαφνικά πορεία προκειμένου να... τρακάρουν πάνω σε έναν αμυντικό για να κερδίσουν το φάουλ ή προτάσσουν του πόδι τους προς τα πάνω ή στο πλάι για να έρθει σε επαφή σε αμυνόμενο.

• When a shooter launches or leans into a defender at an abnormal angle.⁰

• When a shooter kicks his leg (up or to the side) at an abnormal angle.⁰

• When an offensive player abruptly veers off his path into a defender.



