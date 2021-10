Θάντερ - Λέικερς: Ένταση και αποβολή του Ουέστμπρουκ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη (vid)

Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Θάντερ και Λέικερς, ο άσσος των «λιμνάνθρωπων» κινήθηκε έντονα προς τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με δέυτερη τεχνική ποινή.

Για ακόμη μία βραδιά, τα παιχνίδια του ΝΒΑ είχαν να μας προσφέρουν θέαμα, ανατροπές και... τσαμπουκάδες. Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα ανάμεσα σε Θάντερ και Λέικερς και ενώ το αποτέλεσμα είχε κριθεί με τους γηπεδούχους να κάνουν μία ολοκληρωτική ανατροπή από το -26 για να πάρουν τη νίκη, ο Μπάζλεϊ έκλεψε την μπάλα στην επαναφορά και κάρφωσε για το +7.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε και ο στόχος για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος τρομερά εκνευρισμένος κυνηγούσε τον Μπάζλεϊ στο παρκέ ζητώντας του τον λόγο, ενώ εκείνος απομακρυνόταν σχεδόν... αδιάφορος. Οι πιο ψύχραιμοι έσωσαν τα χειρότερα, ενώ ο Ουέστμπρουκ αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια για να ηρεμήσει.

Η εξήγηση που έδωσε για την αντίδρασή του μετά το τέλος ήταν πως «είμαι της παλιάς σχολής... κάποια πράγματα δεν τα κάνεις στον αθλητισμό όταν όλα έχουν κριθεί. Δεν μου άρεσε αυτό που έκανε. Τόσο απλό!»

Russ got ejected after getting into it with Bazley. pic.twitter.com/SLzrisS0Hv