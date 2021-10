Μπακς: Στέλνουν τον Καλαϊτζάκη στην G League μαζί με Μαμουκελασβίλι

Τόσο ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, όσο κι ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι θα ενισχύσουν τους Ουϊσκόνσιν Χερντ της G League, δηλαδή την θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ έστειλαν τους δύο rookies στους Ουϊσκόνσιν Χερντ, προκειμένου να προπονηθούν ενόψει της έναρξη της νέας σεζόν της αναπτυξιακής λίγκας.

Ο 22χρονος Έλληνας γκαρντ μαζι με τον συνομηλικό του Γεωργιανό σέντερ «μετακομίζουν» στην θυγατρική το Μπακς, δέκα μέρες πριν την εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος της G League.

Ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος πρόσφατα μίλησε στο Gazzetta για την εμπειρία του στο Μιλγουόκι, είχε επιλεγεί στο νο60 του Draft, ενώ ο Μαμουκελασβίλι στο νο54 αντιστοίχως.

Πάντως, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πρόλαβε να πραγματοποιήσει τις πρώτες του εμφανίσεις στο ΝΒΑ, έχοντας πατήσει παρκέ στα ματς κόντρα σε Χιτ, Πέισερς και Νετς.

The @Bucks are sending Georgios Kalaitzakis and Sandro Mamukelashvili to the @WisconsinHerd.