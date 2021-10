Μπακς: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κάρφωσε στο πρόσωπο του Γιούμπανκς και πήρε εκδίκηση (vids)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κάρφωσε μπροστά στον Ντρου Γιούμπανκς των Σπερς, κλείνοντας μία ιστορία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

Η εκδίκηση άργησε δύο χρόνια. Μάλλον η αναμονή άξιζε τον κόπο. Στη «φούσκα» του Ορλάντο, το 2019, στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Ντρου Γιούμπανκς είχε καρφώσει μπροστά στον Θανάση Αντετοκούνμπο. Με τον φόργουορντ των Μπακς να... σκάει στο παρκέ και χτυπάει το κεφάλι του.

Ο τίτλος που συνοδεύει εκείνο το βίντεο, με περισσότερες από 700.000 προβολές, είναι ενδεικτικός: «Ο Ντρου Γιούμπανκς... δολοφονεί τον Θανάση».

Δύο χρόνια αργότερα, ο Θανάσης δεν χρειάστηκε δα να... δολοφονήσει τον αντίπαλό του. Αρκούσε ένα κάρφωμα στο πρόσωπό του! Το έκανε στα μέσα της 1ης περιόδου της επικράτησης των Μιλγουόκι Μπακς στο Σαν Αντόνιο, με 121-111, με τον Θανάση να παίρνει χρόνο συμμετοχής και τα εύσημα του προπονητή του, Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Khris so smooth with this pass.



Thanasis finishes with a jam!! pic.twitter.com/eIe6fZg62C