Μπουντενχόλζερ: «Ο Θανάσης μας έδωσε εξαιρετικά λεπτά στην άμυνα»

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του πάγκου των Μπακς στη νίκη επί των Σπερς και είχε μόνο καλά λόγια για τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είδε τον χρόνο της συμμετοχής του να εκτοξεύεται στη νίκη των Μπακς στο Σαν Αντόνιο (121-111). Ο Έλληνας φόργουορντ, λόγω των προβλημάτων με τα φάουλ, αγωνίστηκε για 21:38. Και μπορεί να μην σκόραρε περισσότερους από 4 πόντους, κατάφερε, όμως, να πάρει 7 ριμπάουντ.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ρωτήθηκε, στη συνέντευξη Τύπου, για την προσφορά του πάγκου και αναφέρθηκε στην παρουσία του Θανάση: «Ο πάγκος μας βοήθησε εξαιρετικά απόψε. Νομίζω ότι ο Θανάσης μας έδωσε εξαιρετικά λεπτά στην άμυνα. Έκανε πολλά πράγματα, μας βοήθησε στα ριμπάουντ. Με τα προβλήματα στα φάουλ του Γιάννη, ο Θανάσης μας αγόρασε χρόνο. Και ο Τζόρτζ Χιλ ήταν φαινόμενο προερχόμενος απ' τον πάγκο. Χρειάζεσαι τον πάγκο για να ξεπεράσεις δυσκολίες, τραυματισμούς ή προβλήματα με φάουλ».

"The bench tonight was really big for us. I thought Thanasis gave us great minutes defensively."



Coach Bud's ASL Press Conference: pic.twitter.com/Izh3Kv8BeK