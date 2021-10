Ο Άλεν... διέλυσε τον Πλάμλι στο κάρφωμα της σεζόν (vid)

Ο Τζάρετ Άλεν έκανε πόστερ τον Πλάμλι σε ένα κάρφωμα που βάζει υποψηφιότητα για ένα από τα κορυφαία της σεζόν.

Ο Ρούμπιο βρήκε έξοχα τον ψηλό των Καβς και εκείνος... πήρε την ψυχή του Πλάμλι, διαλύοντας τον. Ήταν τόσο τρελό το κάρφωμα α α λα βόλεϊ, αφού κανείς δεν γύρισε για την άμυνα από πλευράς Καβαλίερς και όλοι έμειναν να πανηγυρίζουν τη φάση.

Απολαύστε το πόστερ

Jarrett Allen continues to defy the laws of gravity. (via @cavs) pic.twitter.com/J5oE210wRu