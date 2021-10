Σακίλ Ο' Νιλ: «Ο Γιάννης είναι σε αποστολή, θέλει να το ξανακάνει»! (vid)

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο άρχισαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους με τη νίκη επί των Νετς και ο Σακίλ Ο'Νιλ παραδέχτηκε πως το ζητούμενο για τον Greek Freak είναι το repeat!

Οι Μιλγουόκι Μπακς φόρεσαν τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή κι εν συνεχεία υπέταξαν τους Μπρούκλιν Νετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του βλέποντας το λάβαρο στην οροφή του Fiserv Forum, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ακολούθως ο Σακίλ Ο' Νιλ σχολίασε τις επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξεκαθαρίζοντας πως: «ο Γιάννης είναι σε αποστολή, απέτυχε πολλές φορές όμως πέρσι τα κατάφερε. Δουλεύει πολύ, δουλεύει στο παιχνίδι του και θέλει να το ξανακάνει! Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ο καθένας ξέρει τον ρόλο του. Το θέμα είναι να μείνουν υγιείς».

"He's on a mission... He wants to get it done again."@SHAQ and Chuck talk Giannis and the Bucks on #InsideTheNBA pic.twitter.com/mHBy6cdhmU