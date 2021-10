Μπεν Σίμονς: «Καμπάνα» 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων από τους 76ers!

Ο Μπεν Σίμονς τιμωρήθηκε από τους Φιλαντέλφεια 76ers με 1,4 εκατομμύρια δολάρια επειδή απουσίασε από τα τέσσερα ματς της preseason!

Όπως φαίνεται ο Αυστραλός point/forward αποτελεί... ξένο σώμα για τους Φιλαντέλφεια 76ers, καθώς μετά το τελευταίο επεισόδιο στην προπόνηση της ομάδας, με αποτέλεσμα ο Γκλεν Ντοκ Ρίβερς να του δείξει την πόρτα της εξόδου, ήρθε και το... πρόστιμο.

Μόνο που το πρόστιμο δεν αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά το γεγονός ότι είχε απουσιάσει και από τα τέσσερα παιχνίδια της preseason! Ο «πέλεκυς» ήταν βαρύς για τον Μπεν Σίμονς καθώς θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων!

Συγκεκριμένα θα κληθεί να πληρώσει 360.000 δολάρια την... κάθε απουσία του από τα τέσσερα ματς, ενώ από τους Σίξερς ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να γίνει trade για... ρολίστες και εξακολουθούν να αναζητούν παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να μετατρέψουν την Φιλαντέλφεια σε διεκδικήτρια του τίτλου.

Sixers' approach on a trade has remained steadfast: They won't move Simmons for role players -- only a player who'll help keep them a championship contender. That hasn't changed. For now, no one should expect a speedy resolution on Simmons' future in Philadelphia. https://t.co/YUdkseUZOo