Σέλτικς: Προσφέρουν two-way στον Μπρόντρικ Τόμας

Ο Μπρόντρικ Τόμας θα γίνει παίκτης των Μπόστον Σέλτικς υπό το καθεστώς ενός two-way συμβολαίου, όπως μετέδωσε το ESPN.

Ο 24χρονος σούτινγκ γκαρντ που πέρσι πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις με τους Καβαλίερς (4.3 πόντοι, 1.8 ριμπάουντ) κι ακόμη 4 με τους Ρόκετς, γίνεται πλέον μέλος των Σέλτικς.

Ο απόφοιτος του Τρούμαν προετοιμάζεται για την δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ, κατά την οποία αναμένεται να διχοτομήσει την δράση του μεταξύ του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη και της αναπτυξιακής λίγκας, καθώς το συμβόλαιο του με τους «Κέλτες» θα είναι two-way.

Ο νεαρός περιφερειακός αποδεσμεύθηκε πριν από λίγες ημέρες από τους Καβαλίερς ωστόσο δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας.

