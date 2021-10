Ο Ρόντο πέταξε επίτηδες τη μπάλα στο κεφάλι του Ουέστμπρουκ σύμφωνα με τις κακές γλώσσες (vids)

Ο Ραζόν Ρόντο πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο του, συμπαίκτη του Ράσελ Ουέστμπρουκ και η κόντρα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να δείχνει πως δεν έγινε κατά λάθος.

Οι Λέικερς απογοητεύουν στην preseason, μετρώντας 6 ήττες σε ισάριθμα ματς και προβληματίζοντας με τις εμφανίσεις τους. Οι λιμνάνθρωποι έχασαν και από τους Κινγκς, όμως το γεγονός του ματς που έκλεψε την παράσταση ήταν μια φάση ανάμεσα στον Ραζόν Ρόντο και τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο πρώτος πέρασε έξοχα τον αντίπαλο του, όμως τη συνέχεια στην προσπάθεια του για πάσα, πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι του Russ από πολύ κοντινή απόσταση. Πολλοί θεώρησαν ότι έγινε καταλάθος, όμως το twitter αμέσως πήρε... φωτιά, με τους χρήστες να αναφέρουν πως δεν ήταν και τόσο... αθώα η πάσα που κατέληξε στο κεφάλι του Ουέστμπρουκ.

Rajon Rondo to Russell Westbrook to end the quarter 🔥 pic.twitter.com/DpMNourPTQ

Οι δυό τους είχαν δημιουργήσει μια κόντρα στο παρελθόν, ένα beef, κάτι που κάνει το χτύπημα με τη μπάλα... πονηρό. Tον Σεπτέμβρη του 2020, ο αδερφός του Ραζόν Ρόντο τα είπε σε έντονο ύφος με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και μετά από παρέμβαση security απομακρύνθηκε από το γήπεδο. Ο αδερφός του Ρόντο αποκάλεσε... σκουπίδι τον Russ σύμφωνα με το ESPN και τον χαιρέτησε α λα Λίλαρντ (στο καλάθι πρόκρισης κόντρα στους Θάντερ), με τον Ραζόν να παίρνει το μέρος του αδερφού του μετά το τέλος του ματς και να τονίζει πως ο αδερφός του δεν έκανε τίποτα κακό.

Security asked Rajon Rondo’s brother to leave the stands after he exchanged words with Russell Westbrook. pic.twitter.com/5jG1hkInN6