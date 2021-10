Ρόκετς: Με Μάρκους Φόστερ στην προετοιμασία

Ο Μάρκους Φόστερ θα διεκδικήσει τις πιθανότητες υπογραφής συμβολαίου με τους Χιούστον Ρόκετς, μέσω της συμμετοχής του στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα λάβει μέρος στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας του Στίβεν Σάιλας, λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν.

Ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ θα βοηθήσει στις προπονήσεις κι ουσιαστικά θα περάσει από περίοδο δοκιμής. Εφόσον πείσει τους ιθύνοντες της ομάδας, δεν αποκλείεται η παροχή συμβολαίου από πλευράς Ρόκετς και κατ' επέκταση η μονιμοποίηση του στο ρόστερ τους.

Ο Φόστερ εμφανίστηκε πέρσι σε 20 παιχνίδια της EuroLeague ως παίκτης της αθηναϊκής ομάδας, μετρώντας 6 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 14 λεπτά δράσης.

Να σημειωθεί δε πως η καταγωγή του Αμερικανού περιφερειακού είναι από το Τέξας, δηλαδή την πολιτεία απ' όπου εδρεύουν οι Χιούστον Ρόκετς.

