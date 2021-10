Σίμονς: Εμφανίστηκε στη Φιλαδέλφεια χωρίς να ειδοποιήσει τους Σίξερς

O Mπεν Σίμονς εμφανίστηκε στη Φιλαδέλφεια χωρίς να το ειδοποιήσει τους Σίξερς.

H κατάσταση με τον Μπεν Σίμονς στη Φιλαδέλφεια συνεχίζει να είναι περίπλοκη, με τον Αυστραλό να επιθυμεί να φύγει από τους Σίξερς και να απέχει από ματς και προπονήσεις.

Πάντως σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μπεν βρέθηκε στην πόλη της αδελφικής αγάπης και υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Βέβαια αυτό έγινε χωρίς να το γνωρίζουν οι Σίξερς, οι οποίοι δεν είχαν την παραμικρή ενημέρωση πως θα επιστρέψει στην πόλη ο Αυστραλός.

Ο οργανισμός ήταν σε διαρκή επαφή με τον μάνατζερ του, Ριτς Πολ, αλλά ο Σίμονς εμφανίστηκε ξαφνικά στο γήπεδο πριν το ματς των Σίξερς με τους Νετς για το τεστ κορονοϊού, κάτι που προκάλεσε έκπληξη στην ομάδα. Τώρα περιμένουν τα επόμενα βήματα του και αν σκοπεύει να αλλάξει γνώμη και να επιστρεψει στις υποχρεώσεις της ομάδας, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Sources: Sixers were unaware Simmons was flying into Philadelphia today. The organization was in constant contact with agent Rich Paul, but Simmons simply showed up at arena to take his Covid test prior to Sixers-Nets tip -- and that's when team officials knew he was in town. https://t.co/j3cGnC6mgG