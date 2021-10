Μάβερικς: Θα αποτυπώσουν 337 ονόματα παικτών τους στο παρκέ

Ένα παρκέ, ολόκληρη η ιστορία των Ντάλας Μάβερικς. Εκτός από τη μορφή του Ντιρκ Νοβίτσκι, στο παρκέ της έδρας της ομάδας του Ντάλας θα αποτυπωθούν και τα ονόματα 337 παικτών!

Το παρκέ των Ντάλας Μάβερικς θα γίνει... ιστορικό! Για τη νέα σεζόν, η οποία ξεκινάει στις 19 Οκτωβρίου, η ομάδα του Μαρκ Κιούμπαν σκέφτηκε μία απίθανη προσθήκη στους χώρους γύρω από τις τέσσερις γραμμές (baseline, sidelines).

Κάθε παίκτης που έχει έστω και μία συμμετοχή με τους Μάβερικς θα δει το όνομά του γραμμένο σε κάποιο σημείο του παρκέ. Ο αριθμός τους φτάνει στους 337. Και πλέον αυτοί θα συνοδεύσουν τη μορφή του Ντιρκ Νοβίτσκι να επιχειρεί το σήμα κατατεθέν σουτ του, αλλά και τη γραμμή του ορίζοντα της πόλης του Ντάλας με τα πιο διάσημα κτήριά του.

Some court design news, per sources, because I'm a sucker for that: Mavs plan to unveil a new court that (as you can kind of see here) has the names of every player who has ever played at least 1 game for the franchise -- 337, I'm told -- painted into the baselines and sidelines: pic.twitter.com/EWEGg2zlOn