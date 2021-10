ΝΒΑ: Ο Ντόντσιτς... προσπαθεί να μαρκάρει τον Μαριάνοβιτς σε ένα απολαυστικό 1-on-1 (vid)

Το 1-on-1 του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς με τον Λούκα Ντόντσιτς ήταν... ό,τι καλύτερο συνέβη στην προπόνηση των Μάβερικς.

Το γεγονός ότι τον χωρίζουν 23 εκατοστά δεν... πτόησε τον Λούκα Ντόντσιτς στο να προσπαθήσει να μαρκάρει τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Η σεζόν 2021-22 βρίσκεται προ των πυλών, οι ομάδες ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς, οι Νετς άνοιξαν την preseason με τη νίκη επί των Λέικερς και ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς τα... έβαλε με τον Μαριάνοβιτς σε ένα απολαυστικό 1-on-1 στην προπόνηση των Τεξανών.

Boban Marjanovic playing 1-on-1 against Luka Doncic might be one of the best things you'll see today 😅



