Χάρντεν: «Δεν έχω μιλήσει με τον Καϊρί Ίρβινγκ, έχει την υποστήριξή μου»

Ο Τζέιμς Χάρντεν εξέφρασε την υποστήριξή του στην απόφαση του Καϊρί Ίρβινγκ να μην εμβολιαστεί, τονίζοντας ότι το ίδιο κάνει και η ομάδα των Νετς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν αναφέρθηκε στην απουσία του Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος αρνείται να εμβολιαστεί. Ο νόμος της Νέας Υόρκης δεν του επιτρέπει, εφόσον παραμένει ανεμβολίαστος, ούτε να προπονηθεί με τους Μπρούκλιν Νετς, πόσο μάλιστα να αγωνιστεί στις αναμετρήσεις τους.

«Δεν είναι απογοητευτικό που λείπει. Καθόλου. Ο Κάι πιστεύει σε κάτι. Η οικογένειά του τον στηρίζει, το ίδιο και εμείς. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο», ήταν τα λόγια του Χάρντεν, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον συμπαίκτη του από την ημέρα που ξεκίνησαν οι προπονήσεις στο Μπρούκλιν.

Παράλληλα, ο γκαρντ των Νετς εξήγησε ότι η ομάδα στηρίζει την απόφαση που έχει πάρει ο παίκτης και συμπλήρωσε πως η ομαλή λειτουργία της απόφασης να αγωνίζεται μόνο στα εκτός έδρας ματς αφορά μόνο την ομάδα.

