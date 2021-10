ΝΒΑ: Εκκενώθηκε το γήπεδο στο Γκρίζλις - Μπακς, έπαιξαν μόνο τρεις περιόδους (vid)

Η πρεμιέρα των Μπακς στην preseason απέναντι στους Γκρίζλις ολοκληρώθηκε πρόωρα καθώς ενεργοποιήθηκε λανθασμένα ο συναγερμός για φωτιά στο FedEx Forum! Βασικός ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, πήρε χρόνο συμμετοχής ο Καλαϊτζάκης.

Οι Μπακς και οι Γκρίζλις άνοιξαν την preseason στο FedEx Forum τα ξημερώματα της Τετάρτης 6/10, εντούτοις ο αγώνας ανάμεσα στους πρωταθλητές και το Μέμφις ολοκληρώθηκε πρόωρα στο 87-77. Συγκεκριμένα, ήχησε συναγερμός για φωτιά ενώ οι δυο ομάδες πρόλαβαν να παίξουν τρεις περιόδους, από τη στιγμή που το γήπεδο εκκενώθηκε εσπευσμένα! Εν τέλει, το πρόβλημα προήλθε από σπίθα σε χώρο όπου δεν υπήρχε πρόσβαση και έτσι αποφεύχθηκε ο κίνδυνος για τον καθένα.

Για τους Μπακς, δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ούτε οι Τζρου Χόλιντεϊ, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, Ρόντνι Χουντ, Κρις Μίντλετον, Σέμι Οτζελέγε και Μπόμπι Πόρτις. Αντιθέτως, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν starter μαζί με τους Τζορτζ Χιλ, Γκρέισον Άλεν, Τζόρνταν Νουόρα και Μπρουκ Λόπεζ, σημειώνοντας 4 πόντους με 2/6 δίποντα και 2 ριμπάουντ. Όσον αφορά τον Καλαϊτζάκη, τελείωσε τον αγώνα με 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 9'.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-23, 55-47, 87-77.

A fire alarm went off during the Bucks-Grizzlies game



Fans were evacuated from the building, and both teams went to their locker rooms pic.twitter.com/y7Iuozsczr