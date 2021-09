Ουέστμπρουκ: Το trailer από το ντοκιμαντέρ του Russ (vid)

To πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ για την καριέρα του Ράσελ Ουέστμπρουκ βγήκε στη δημοσιότητα.

Το ντοκιμαντέρ για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ θα προβληθει σε αμερικανικό δίκτυο στις 15 Οκτώβρη και θα λέγεται «Passion Play». Θα ασχολείται με την καριέρα του παίκτη των Λέικερς και θα πραγματεύεται την... εξέλιξη του Russ και τη μετατροπή του σε σταρ παίκτη στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Μερικά πρώτα δείγματα της δουλειάς που έγινε, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στο trailer του ντοκιμαντέρ, όπου φαίνεται η δράση του εκτός παρκέ, αλλά και το ξεκίνημα του στο άθλημα για να φτάσουμε και στη σεζόν που αναδείχθηκε MVP, γράφοντας ιστορία με τον μέσο όρο triple double που είχε. Στο trailer βλέπουμε και αρκετές εντυπωσιακές φάσεις από τον εκρηκτικο γκαρντ που λατρεύτηκε σαν Θεός στην Οκλαχόμα, όμως πλέον ψάχνει το πρώτο του δαχτυλίδι στους Λέικερς.

Love him or hate him, he is unapologetically Russell Westbrook.@russwest44 is ready to tell 𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 in #PassionPlay doc premiering 10/15 on @Showtime. pic.twitter.com/rVRjOk7uii