Καλαϊτζάκης για Θανάση Αντετοκούνμπο: «Είναι τρελός, έχει πάντα τρομερή ενέργεια» (vid)

O Γιώργος Καλαϊτζάκης... υποκλίθηκε στον Θανάση Αντετοκούνμπο και την τρέλα του.

Πάντα όταν πατά παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βράζει τρομερή ενέργεια και στις δύο μεριές του παρκέ, ανεβάζοντας την ομάδα του και στον ψυχολογικό τομέα, ενώ ξέρει καλά τον τρόπο να ξεσηξώνει τους φίλους των Μπακς.

Για τον αδερφό του Γιάννη, μίλησε και ο συμπαίκτης του στα ελάφια, Γιώργος Καλαϊτζάκης και τον αποθέωσε για την ενέργεια που βγάζει στα παρκέ. «Ο Θανάσης είναι τρελός! Έχει πάντα τρομερή ενέργεια και προσπαθώ να κάνω το ίδιο κι εγώ. Ακόμα κι όταν δεν παίζει, θα δώσει το 100% από τον πάγκο. Θα χειροκροτήσει για τους συμπαίκτες του, θα είναι πάντα θετικός. Είναι πάντα έτοιμος να δώσει το 100% ανά πάσα στιγμή, σε όλα τα ματς», ανέφερε ο Καλαϊτζάκης.

"Thanasis is crazy....he's always energetic."



Georgios is looking to match TA's energy. pic.twitter.com/uOWHi3wiwH