ΝΒΑ: Ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ θα διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ των Μπακς

Ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ θα συμμετάσχει στο training camp των Μιλγουόκι Μπακς, διεκδικώντας μια θέση στο ρόστερ των πρωταθλητών.

Ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ έγινε πικ στο νούμερο 36 του NBA Draft 2014 από τους Μιλγουόκι Μπακς όπου αγωνίστηκε μια διετία κι εν συνεχεία έπαιξε στους Νάγκετς και τη Σάρλοτ, σημειώνοντας 3.5 πόντους και 2.4 ριμπάουντ μ.ό. σε 147 αγώνες στη λίγκα.

Ο 28χρονος φόργουορντ - σέντερ αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στη Μακάμπι, τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, τον Ερυθρό Αστέρα και την Τουρκ Τέλεκομ ενώ όπως αναφέρει ο Shams Charania, θα συμμετάσχει στο training camp των Μπακς με σκοπό να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ των πρωταθλητών.

