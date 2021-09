Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ: Υπέγραψε max επέκταση στους Νάγκετς έναντι 207 εκατομμυρίων δολαρίων (pic)

Ο Μάικ Πόρτερ Τζούνιορ συμφώνησε με τους Ντένβερ Νάγκετς για max επέκταση η οποία θα του αποφέρει άλλα 207 εκατομμύρια δολάρια.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο οποίος ανέφερε ότι ο 23χρονος φόργουορντ θα παραμείνει στο Κολοράντο για άλλα πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα συμφώνησε να υπογράψει την πρόωρη επέκταση στο συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2022. Παρόλα αυτά δεν θα προλάβει να βγει στην free agency καθώς θα συνεχίσει να αποτελεί παίκτη των Ντένβερ Νάγκετς.

Πέρυσι ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ αγωνίστηκε σε 61 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 19 πόντους και 7,3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 54% εντός παιδιάς και 44% στα τρίποντα.

