Ίρβινγκ: Πιστεύει σε θεωρία συνωμοσίας για την υποδούλωση των μαύρων στο «σχέδιο του σατανά» (pic)

Αντιεμβολιαστές. Θεωρίες συνωμοσίας. Τσιπάκια. Και για... κερασάκι, «το πλάνο του σατανά να συνδέσει τους μαύρους σε έναν υπολογιστή». Όλα αυτά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, μόλις 2 ημέρες πριν την έναρξη των προπονήσεων.

Κρατηθείτε γερά στις θέσεις σας. Φορέστε μάσκα (αν θέλετε) και ξεκινάμε! Το περιοδικό Rolling Stone δημοσίευσε ένα κείμενο, αναφορικά με τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στα αποδυτήρια του ΝΒΑ. Η ποικιλία των θεμάτων δεν είναι άγνωστη: τσιπάκια, αντιεμβολιαστές και το... κακό πνεύμα!

Δεν είναι αστείο! Σύμφωνα με το RS, ο Καϊρί Ίρβινγκ - αντιπρόεδρος της Ένωσης Παικτών - έχει ακολουθήσει (και έχει προσφέρει τα like του) σε λογαριασμούς στο Instagram που υποστηρίζουν μία απίθανη συνωμοσία.

Σύμφωνα με αυτή, μία «μυστική κοινωνία» χρησιμοποιεί τον εμβολιασμό για να συνδέσει τους μαύρους ανθρώπους σε ένα υπερυπολογιστή για το «σχέδιο του σατανά»!

Ο Ίρβινγκ ανήκει στους περίπου 40 παίκτες του ΝΒΑ που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί. Και ενώ η σεζόν ξεκινάει ανεπίσημα με τις προπονήσεις των ομάδων σε δύο ημέρες.

Ήδη στα αποδυτήρια των ομάδων κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας αναφορικά με το «μικροτσίπ της Moderna». Και το μπέρδεμα μεγαλώνει. Δύο πόλεις, η Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο έχουν θέσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των παικτών (με το ΝΒΑ να τον λογίζει ως προαιρετικό), κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτες των Μπρούκλιν Νετς, των Νιου Γιορκ Νικς και των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς που δεν έχουν κάνει έστω μία δόση εμβολίου, δεν θα μπορούν ούτε να κάνουν προπόνηση!

Οι παίκτες που θίγονται άμεσα (σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Ίρβινγκ και ο Άντριου Ουίγκινς) σκέφτονται, ως μέτρο πίεσης (και πάντα σύμφωνα με το Rolling Stone) να μην αγωνίζονται στα εντός έδρας ματς, αλλά μόνο στα εκτός.

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ μπορεί να δήλωσε, στο μουσικό περιοδικό, ότι ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει υποχρεωτικός, αλλά διάφοροι παίκτες, όπως ο Ενές Καντέρ (Βοστόνη) και ο Τζόναθαν Άιζακ (Ορλάντο), ο οποίος επίσης δεν έχει κάνει το εμβόλιο, εξήγησαν ότι αν συντρέχει σοβαρός λόγος (θρησκευτικός ή κάποιος άλλος), δεν θα ήθελαν να υποχρεωθεί κανένας να εμβολιαστεί.

Report: The ‘Moderna microchip’ misinformation campaign has spread across multiple NBA locker rooms and group chats https://t.co/YOmHWqGZ2n