Ίρβινγκ: Είναι ανεμβολίαστος, δεν μπορεί ούτε να προπονηθεί με τους Νετς (pics)

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ανήκει στο 10% των παικτών του ΝΒΑ που δεν έχουν εμβολιαστεί, ωστόσο λόγω του νόμου στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί να προπονηθεί ή να αγωνιστεί με τους Μπρούκλιν Νετς.

Το ΝΒΑ έχει απαιτήσει τον εμβολιασμό διαιτητών, προπονητών και όλων όσων εμπλέκονται με τις ομάδες. Εκτός από τους παίκτες! Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι το 90% των αθλητών της λίγκας έχει ήδη εμβολιαστεί, παρά το προαιρετικό της υπόθεσης. Και το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί, όσο πλησιάζει η ημερομηνία για την έναρξη των προπονήσεων (28/9).

Τι θα γίνει, όμως, με το υπόλοιπο 10%; Σε αυτό φαίνεται να ανήκει ο Καϊρί Ίρβινγκ των Μπρούκλιν Νετς. Μόνο που ο 29χρονος γκαρντ αναμένεται να έχει πρόβλημα με τους Μπρούκλιν Νετς.

Βλέπετε, η Νέα Υόρκη, δια νόμου είναι μία από τις δύο πόλεις (το Σαν Φρανσίσκο είναι η άλλη) που απαιτεί τουλάχιστον ένα εμβόλιο, έτσι ώστε οι παίκτες να μπορούν να κάνουν προπόνηση και φυσικά να αγωνιστούν σε ματς. Ο νόμος βέβαια προβλέπει εξαιρέσεις, για λόγους θρησκείας ή υγείας.

Την απουσία παικτών από την έναρξη των προπονήσεων, επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί, επιβεβαίωσε και ο general manager των Νετς, Σον Μαρκς, χωρίς πάντως να κατονομάσει την ταυτότητά τους.

90 percent of NBA players are currently fully vaccinated, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player vaccination rate has been rising as training camps open next week.