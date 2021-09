Ο ΛεΜπρόν μαζεύει τους Λέικερς σε mini camp όπως τη χρονιά του τελευταίου πρωταθλήματος

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι αποφασισμένος να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής τη φετινή σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις και μαζεύοντας τους συμπαίκτες του σε τριήμερο mini camp στο Λας Βέγκας πριν από την επίσημη έναρξη του training camp.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν all-in σημαδεύοντας το 18ο πρωτάθλημα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχτισαν ένα... εξωφρενικό ρόστερ, πλαισιώνοντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις με έμπειρους παίκτες όπως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ και ο Καρμέλο Άντονι που έχουν τεράστιο κίνητρο και θέλουν να κερδίσουν το δαχτυλίδι.

Από την πλευρά του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα οργανώσει mini camp στο Λας Βέγκας, πριν από την έναρξη του training camp. Ό,τι είχε κάνει δηλαδή πριν από την έναρξη της σεζόν 2019-20, όταν οι Λέικερς είχαν αποκτήσει τον Άντονι Ντέιβις κι εν τέλει κατέκτησαν το πρωτάθλημα στη «φούσκα» του Ορλάντο.

LeBron James organizing Lakers team minicamp in Las Vegas ahead of training camp – a similar chemistry-building function to the one hosted before the 2020 title season. Details: pic.twitter.com/Z9c4JnSW1E