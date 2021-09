Χοκς: Πήραν Τζαλίλ Όκαφορ (pic)

O Tζαλίλ Όκαφορ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλάντα.

Την καριέρα του σε τάξη θα προσπαθήσει να βάλει για άλλη μια φορά, ο Τζαλίλ Όκαφορ που το 2015 ήταν το Νο.3 του draft, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες.

Οι Χοκς του έδωσαν άλλη μια ευκαιρία, με τον σέντερ που ήταν free agent μετά την αποδέσμευση του με τους Νετς, να υπογράφει μη εγγυημένο συμβόλαιο με την Ατλάντα. Τη σεζόν που πέρασε, είχε 5.4 πόντους και 2.4 με το Ντιτρόιτ, αλλά ούτε εκεί μπόρεσε να στεριώσει,

Free agent center Jahlil Okafor is signing a non-guaranteed deal with the Atlanta Hawks, sources tell @TheAthletic @Stadium.