NBA: Τρεις ομάδες θέλουν τον Τζον Ουόλ (pic)

Οι Χιούστον Ρόκετς θα ανταλλάξουν τον Τζον Ουόλ και ήδη τρεις ομάδες έχουν καταθέσει πρόταση. «Πρέπει να νικήσουμε σε αυτή την ανταλλαγή», λένε στο Χιούστον.

Η παρουσία του Τζον Ουόλ στο Χιούστον θα είναι σύντομη. Οι Ρόκετς πρόκειται να τον ανταλλάξουν και αν αυτό δεν συμβεί προτού αρχίσει η σεζόν, ο 31χρονος γκαρντ δεν πρόκειται να αγωνιστεί μέχρι να αποχωρήσει.

Και ήδη τρεις ομάδες έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν τις προτάσεις τους. Για τα... μάτια του Ουόλ, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε σε 40 αγώνες με 20.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 6.9 ασιστ, αναμένεται να «μονομαχήσουν» οι Λος Άντζελες Κλίπερς, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Ντιτρόιτ Πίστονς. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αφού περισσότερες ομάδες αναμένεται να μπουν στο παιχνίδι της ανταλλαγής.

Το μόνο σίγουρο είναι οι Ρόκετς δεν θέλουν να την... πατήσουν, όπως συνέβη στην ανταλλαγή του Τζέιμς Χάρντεν, όπου ουσιαστικά εισέπραξαν... ψίχουλα, χάνοντας έναν all star παίκτη. «Πρέπει να κερδίσουμε απ' αυτό το trade», είναι η ατάκα που κυριαρχεί στην ομάδα του Τέξας.

