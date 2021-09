Ουόλ: Συμφώνησε για ανταλλαγή, φεύγει από Ρόκετς (pic)

Tζον Ουόλ και Ρόκετς συμφώνησαν με σκοπό να γίνει ανταλλαγή ο έμπειρος γκαρντ.

Την επόμενη ομάδα της καριέρας του αναζητά ο Τζον Ουόλ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Ρόκετς συμφώνησαν με τον παίκτη να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο έμπειρος γκαρντ θα γίνει ανταλλαγή χωρίς κάποιο buy out στο μέλλον.

Ο Ουόλ έπαιξε 40 ματς με το Χιούστον και μέτρησε 20.6 πόντους, 6.9 ασίστ και 40% εντός πεδιάς. Έχει 2 χρόνια ακόμα στο συμβόλαιο του και 91.7 εκατ. δολάρια να πάρει. O πρώην παίκτης των Ουίζαρντς θα βρεθεί κανονικά στο training camp της ομάδας, αλλά δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα των Ρόκετς.

Στο meeting που είχαν οι δυο πλευρές, το Χιούστον ανέλυσε το πλάνο του για τη νέα σεζόν στον Ουόλ και συμφώνησαν να μπει ένα τέλος στη συνεργασία τους μεσω trade, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα τραυματισμών του παίκτη.

Sources: John Wall, Houston Rockets meet and mutually agree to work together on finding a new home for the five-time All-Star guard. Plan is for Wall to be present at training camp, but not play in Rockets games this season.



