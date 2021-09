Ουέμπερ: «Απόλαυσα το ταξίδι στο ΝΒΑ και είμαι ευγνώμων» (vid)

Ο Κρις Ουέμπερ στάθηκε στην καριέρα του στον λόγο του ενόψει της εισόδου στο Ηall Of Fame.

H δεύτερη τάξης του 2021 ετοιμάζεται να μπει στο «Hall Of Fame», με τον Πολ Πιρς να μιλά για τους Σέλτικς και τον Κρις Μπος να στέκεται στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Από την πλευρά του ο Κρις Ουέμπερ μίλησε για τη χαρά που πήρε σε όλο αυτό το ταξίδι. «Όταν κοιτάζω πίσω, βλέπω τη χαρά και τον ενθουσιασμό. Είμαι ευγνώμων για όσα έζησα επειδή στο ΝΒΑ δεν κάνεις πλάκα. Απόλαυσα το ταξίδι», ήταν τα λόγια του.

O C-Webb έζησε τα καλύτερα του χρόνια στους εντυπωσιακούς Κινγκς (Στογιάκοβιτς, Ντίβατς, Μπίμπι, Κρίστι), όπου με την ομάδα του Σακραμέντο κατάφερε να γίνει 5 φορές All Star και σε μια περίπτωση μπήκε στην κορυφαία πεντάδα της λίγκας. Το Νο.4 το έχουν αποσύρει οι... βασιλιάδες.

"When I look back, i just look back with joy and enthusiasm. I'm just grateful. cause the NBA is no joke... I really did enjoy the journey."@realchriswebber reflects on his career as he heads to the @Hoophall. #NBAHOF pic.twitter.com/OeajzAMoZo