Πιρς: «Τι άλλο να ζητούσα; Έπαιξα στους Σέλτικς» (pic)

O Πολ Πιρς ετοιμάζεται να μπει στο Hall Of Fame και δεν γινόταν να ξεχάσει τους Σέλτικς.

Με τη φανέλα της Βοστώνης έζησε τις πιο όμορφες στιγμές του με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα του 2008. Ο Πολ Πιρς ήταν ένας εκ των κορυφαίων clutch παικτών της λίγκας, γνωστός και ως «Truth», ο οποίος ποτέ δεν φοβήθηκε να πάρει την ευθύνη στα κρίσιμα.

Στον λόγο του για την είσοδο στο Ηall Of Fame η κουβέντα δεν γινόταν να μην πάει στους Σέλτικς. «Το να γίνω παίκτης των Σέλτικς ήταν ένας όνειρο που έγινε πραγματικότητα σαν ένας ιστορικός του παιχνιδιού. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω παραπάνω από το να είμαι μέλος τους. Είμαι χαρούμενος που γράψαμε ιστορία για μία εκ των κορυφαίων ομάδων ever»

“Joining the Celtics was a dream come true as a historian of the game. To be a part of a tradition, I could not have asked for anything better. I am happy that I could create some history for one of the greatest’s sports franchises ever.” – @paulpierce34 #21HoopClass pic.twitter.com/1AMCyR9Qi0